Demir çelik fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Olay, İskenderun ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Demir kesme işlemi esnasında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı. Patlama sonrası yaralanan işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Faruk G. isimli işçi hayatını kaybetti. Yaralı 3 işçininse tedavisi sürüyor. Yaralı işçilerin mesai arkadaşlarının hastane önündeki bekleyişi de sürüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.