İmralı heyeti üyesi DEM Partili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi

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Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder sağlık sorunlarını bu sözlerle anlatmıştı

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Kalp krizi geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçtiğimiz ay katıldığı televizyon programında sağlık sorunlarından bahsettiği anlar yeniden gündem oldu. Önder "Bir ağır hastalık süreci geçirdim, kısmen de geçiriyorum. Hastane servislerinde epey gezdim, dolaştım. Bu şu demek, bu menzilin görünmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz." demişti.

Dem Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirmesi sonrası katıldığı son programda sağlık durumuna ilişkin sarf ettiği "Bir ağır hastalık süreci geçirdim, kısmen de geçiriyorum. Hastane servislerinde epey gezdim, dolaştım. Bu şu demek, bu menzilin görünmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz" ifadeleri yeniden gündeme geldi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi. Durumunun ciddi olduğu belirtilen Önder'e ilişkin DEM Parti'den açıklama yapıldı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

SON KATILDIĞI YAYINDA HASTALIĞINI ANLATMIŞTI

Öte yandan Önder'in katıldığı son televizyon programında hastalığına ilişkin kullandığı ifadeler yeniden gündeme geldi. Önder, Habertürk canlı yayınında "Bir ağır hastalık süreci geçirdim, kısmen de geçiriyorum. Hastane servislerinde epey gezdim, dolaştım. Bu şu demek, bu menzilin görünmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz" ifadelerini kullanmıştı.

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Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder sağlık sorunlarını bu sözlerle anlatmıştı
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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