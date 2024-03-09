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Takip ettiği husumetlisinin kafasına defalarca taşla vurdu! Öldürmek üzereyken müdahale ettiler

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Tekirdağ'da cadde üzerinde yürüyen C.G., kendisini takip eden husumetlisi N.C.'nin saldırısına uğradı. Başına defalarca taşla vurulan C.G. yere düştü. Darbelerine devam eden şahsı izleyen çevrediler, bir süre sonra araya girip adamı kurtardı.

Tekirdağ'da bir kişinin sokak ortasında husumetlisinin kafasına taşla vurduğu anlar kameraya yansıdı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre N.C. isimli vatandaş, husumetlisi C.G.'yi cadde üzerinde bir süre takip etti. Arkadan C.G.'ye yaklaşan N.C., yerden aldığı taşla husumetlisinin kafasına vurdu.

YERE DÜŞEN ŞAHSA VURMAYA DEVAM ETTİ

C.G. kafasına aldığı darbeyle yere düştü. N.C. yere düşen C.G.'yi darp etmeye devam ederken korku dolu o anlar çevredeki kameralara tarafından anbean kayıt altına alındı.

ÇEVREDEKİLER FİLM GİBİ İZLEDİ

Taşlı saldırı devam ederken çevredeki vatandaşlar da o anları film seyreder gibi izledi. Daha sonra bir vatandaşın araya girmesiyle kavga sona erdi. Kafasına darbe alan C.G. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ise N.C.'yi gözaltına aldı.C.G.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ 3.Sayfa Güncel Haberler

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