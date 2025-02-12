Dehşet anları kamerada! Başıboş köpek, talihsiz kadını boğazından kaptı

Giresun'da sokakta yürüyen bir kadının başıboş bir köpeğin saldırısına uğradığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, köpeğin aniden kadının üzerine atlayarak boğazından ısırdığı görülüyor. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan talihsiz kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

BAKANLIK GENELGE GÖNDERDİ AMA...

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde belediyelerin topladığı ancak daha sonra geri bıraktığı sokak hayvanları için 81 ile genelge göndermişti. Genelgede, toplanıp daha sonra sokağa bırakılan her köpek için 71 bin lira ceza uygulanacağı bildirilmişti.