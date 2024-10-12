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Defne'de Trafikte Ters Yöne Giden Araç Şaşkınlık Yarattı

Defne'de Trafikte Ters Yöne Giden Araç Şaşkınlık Yarattı
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Hatay'ın Defne ilçesinde bir sürücünün trafiğin aktığı yönde geri geri gittiği anlar kameraya yansıdı. Esnaf, bu durumun büyük kazalara yol açabileceğine dikkat çekti.

Hatay'ın Defne ilçesinde bir sürücünün trafiğin aktığı yönde aracıyla geri geri ilerlediği anlar kameraya yansıdı. İlginç görüntünün ortaya çıktığı anlar vatandaşları şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde Defne ilçesi Harbiye yolu mevkisinde tek şeridi olan yolda bir otomobilin, diğer araçların aksi bir şekilde geri geri gittiği görüldü. Aynı şeritte ilerleyen araç sürücülerinin bakışları arasında kırmızı aracın geri geri gittiği anlar, başka bir aracın kamerasına takıldı. Şerit boyunca ters şekilde geri geri giden kırmızı otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu. Kırmızı otomobilin ters halde geri gittiği halleri, araçlar ve çevredeki vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Kırmızı otomobilin ters halde geri gittiğini gören esnaf Tufan Yeşiltepe, dükkanda çalışırken dışarıdan kırmızı bir arabanın yol boyunca geri geri gittiğini gördüğünü ve bu durumu şaşkınlıkla izlediğini belirtti.

"Dışarı baktığımda kırmızı bir araba ters şekilde yol boyunca geri geri gitti ve gözden kayboldu"

Tek şeritli yolda kırmızı arabanın geri gittiğini ifade eden esnaf Tufan Yeşiltepe, "Dükkanda içeride çalışırken dışarıyı fark ettim. Arabanın biri tek şeritli yolda geri geri gittiğini gördüm. Bu tarz durumlar büyük kazalara sebebiyet verebilir. Sürücülerini bu durumlarda dikkatli olmaları gerekiyor. Ben de çok şaşırdım. Bir anda gözüm dışarıdaki kırmızı arabaya çarptı. Baktığımda kırmızı bir araba ters şekilde gidiyordu. Yol boyunca geri geri gitti ve gözden kayboldu. Burası deprem bölgesi olduğundan sürücülerimiz stresli oluyor. Sürücülerimiz daha dikkatli olmalarını isteriz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa trafik Yaşam Defne hatay

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