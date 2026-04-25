Defne'de hırsızlık hükümlüsü yakalandı
Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S. Defne ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı