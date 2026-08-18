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Defne'de 840 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Gözaltı

Defne'de 840 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Gözaltı
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Hatay’ın Defne ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen narkotik çalışmasında 840 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen narkotik çalışmasında 840 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Defne ilçesi Samankaya Mahallesi Samankaya Caddesi'nde çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında Y.G. ve A.A. isimli şahıslar kontrol edildi.

Kontroller sırasında A.A.'nın elinde bulunan poşette; tişörte sarılı şeffaf poşet içerisinde 821'i sağlam, 19'u parçalanmış olmak üzere toplam 840 adet captagon olduğu değerlendirilen uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.G. ve A.A. yakalanırken, şüpheliler hakkında adli makamlarca tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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