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Defineciler Suçüstü Yakalandı

Defineciler Suçüstü Yakalandı
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Kars'ın Digor ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramada define avında kullanılan ekipmanlar ve ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi.

Digor'da defineciler jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca kültür mirasları korumak amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde; Kars'ın Digor ilçesine bağlı Bostankale köyü mevkiinde şüpheli3 kişi izinsiz kazı yaptığı esnada suç üstü yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince bölgede yapılan aramada şüpheli 3 kişinin kazıda kullandıkları1 dedektör,1 kürek,1 manivela,1 kazma ve yanlarında bulundurdukları; 2 ruhsatsız av tüfeği ile 42 Av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri ruhsatsız av tüfekleri ile ilgili 13 bin 62 TL idari para cezası uyguladı, şüpheli 3 kişi ise adli işlemlerine müteakip serbest bırakıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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