Haberler

Define Çetesi Çökertildi: 34 Kişi Gözaltında, 15'İ Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, kendisini 'define bulucu' olarak tanıtan şüpheliler, arsa sahiplerini dolandırarak yaklaşık 13 milyon lira kazandı. 34 kişi gözaltına alındı, 15'i tutuklandı. Operasyonda sahte tarihi eserler ve dolandırıcılıkla elde edilen materyaller ele geçirildi.

Ankara Asayiş Şube tarafından düzenlenen operasyonla define çetesi çökertildi. Operasyonlarda yakalanan 34 kişiden 15'i tutuklandı.

Arsa sahiplerini ilanlardan veya araştırarak tespit eden şüpheliler, kendilerini 'define bulucu' olarak tanıtıyordu. İrtibata geçtikleri arsa sahiplerinin arazilerine günler öncesinden değeri olmayan sözde tarihi eserleri gömen şüpheliler daha sonra arazi sahipleri ile irtibata geçiyordu. Görüşmede, arazilerinde gömü-define olabileceğini söyleyen şüpheliler, sözde asırlık define haritalarını gösteriyor ve define radar sisteminden alarm aldıklarını öne sürüyordu. Bu sistemle kandırdıkları 15 mağduru yaklaşık 13 milyon lira dolandıran 34 şüpheliyi 4 ay boyunca takip eden Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları operasyonla suçta kullanılan değersiz materyaller ve uydu verisi olduğunu söyleyerek vatandaşı kandırdıkları görüntülerle yakalayarak gözaltına aldı. Ankara, İzmir, Tokat, Çankırı ve Yozgat'ta yakalanan 34 kişiden 15'i tutuklandı.

Müştekiye kazma kürek verip kazdırdılar

Arazi sahiplerini inandırmak için sözde uydu görüntülerini izletip vatandaşın eline kazma kürek verip yeri kazdıran şüpheliler, kazı sonucu bulunan malzemeleri el çabukluğuyla alıp torbaya koyarak araziden hemen ayrılıyordu. Sonradan tekrar müştekilerle irtibata geçip malzemeleri arkeologlara ve uzmanlara göstereceklerinden bahsederek, değerlendirme parası istiyorlardı. Sözde tarihi eserlerin veya definelerin çok pahalıya satılacağını söyleyen şüpheliler, komisyon istiyordu. Şüpheliler, arazilerden malzemeleri çıkardıktan sonra ikinci aşamaya geçiyordu. Arazi sahiplerini tarihi eser uzmanı olarak tanıtan şahıslarla görüştüren şüpheliler, malzemeleri uzmanların incelediklerini, yüksek tutara yurt dışında satabileceklerini söylüyordu. Bunun için yurt dışına çıkarma işini kendilerinin yapacağını söyleyerek para alıyordu.

Araçlarında ve arazide yapılan aramada sahte eserler ve sözde uydu görüntüsü bulundu

Operasyon günü şüphelilerin evlerinde ve arabalarında arama yapan polisler, tarihi eser süsü verilen haç, küp, ayna gibi materyalleri buldu. Takip sonucu şüpheliler tarafından vatandaşın arazisine gömdükleri malzemeleri de ele geçiren polisler, yakaladıkları şahısların telefonlarında ve bilgisayarlarında da inceleme yaptı.

'Ele geçirdikleri' eserlerle alakalı kıymet artırıcı hikayeler uydurdular. 'Milattan önce büyü yapmak için kullanılıyordu' gibi ifadelerle arazi sahiplerini kandırıyorlardı.

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, dolandırıcılarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki

Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya duyurdu! Tuğgeneral Akşit'ten acı haber
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
Bayrampaşa Belediyesi'ndeki olaylı seçimde kazanan AK Parti'nin adayı İbrahim Akın oldu

Bayrampaşa'daki olaylı seçimde kazanan dördüncü turda belli oldu
Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a maç sonu büyük tepki: Gelecek, hesap verecek

Maçın ardından ortalık karıştı: Gelecek, hesap verecek
Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya duyurdu! Tuğgeneral Akşit'ten acı haber
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Galatasaray maçı sonrası sert tepki: İnsanlarda da omurga olmayacağını gördük

Galatasaray yenilgisi sonrası verdi veriştirdi: Omurgasız insanlar
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar

İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar
O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi

O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılık ifadesi
Son 3 maçta kazanamayan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i farka koştu

3 haftadır topa tutuluyordu! Küllerinden yeniden doğdu
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
Tarihi El Clasico Real Madrid'in

1 penaltı, 3 gol iptal! İşte tarihi El Clasico'da kazanan
title