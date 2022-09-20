DEAŞ terör örgütüne eş zamanlı operasyon! 10 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından Ankara, Konya, Kayseri ve Gaziantep illerinde eş zamanlı olarak yürütülen DEAŞ operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen dijital materyallerde örgüte internet sitelerin propaganda amaçlı kullanıldığı tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü mensuplarından dijital materyallerele geçirildi. "Kazıma" yöntemiyle geri getirilen görüntüler ve örgüte müzahir internet sitelerinde propaganda amaçlı yayınlanan görüntüler ulaşıldı.

ÖRGÜTE AİT DÖKÜMANLAR BULUNDU

Yürütülen koordineli çalışmalar sonunda elde edilen videoları tek tek inceleyen istihbarat ve terör polisi, örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri anlaşılan ve daha önce Türkiye'ye girdikleri belirlenen şüphelilerin açık kimliklerini tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, Ankara'da ikamet eden 7 şüpheli ile Konya, Kayseri ve Gaziantep'te ikamet eden yabancı uyruklu 3 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Şüphelilerin Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.