Manisa merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda DEAŞ terör örgütüne yönelik 5 ilde 7 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. 9 Ocak'da Manisa merkezli Bursa, Kahramanmaraş, İzmir ve Hatay illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda A.S. (24), Y.Ç. (31), T.Ç. (26), E.E. (34), N.B. (22), M.D. (33) ve N.A.S. (41) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 adet tüfek, 2 adet kama, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Manisa halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

