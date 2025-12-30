Haberler

DEAŞ terör örgütüne yönelik 21 ilde icra edilen eş zamanlı operasyonda 357 örgüt mensubu yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda DEAŞ terör örgütü üyesi 357 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar 21 şehirde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 şehirde polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi 357 kişinin yakalandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van'da operasyonlar gerçekleştirildi. 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

