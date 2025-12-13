Haberler

Pentagon: "Suriye-ABD ortak devriyesine yönelik saldırıda 2 ABD askeri ve 1 sivil hayatını kaybetti"

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tedmur kentinde düzenlenen ortak devriye saldırısının DEAŞ tarafından yapıldığını doğruladı. Saldırıda 2 ABD askeri ve 1 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'nin Tedmur (Palmira) kentinde Suriye güvenlik güçleri ve ABD askerlerinin ortak devriyesine yönelik saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini, 2 ABD askeri ile 1 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon), Suriye'nin Tedmur (Palmira) kentinde Suriye güvenlik güçleri ve ABD askerlerinin ortak devriyesine yönelik saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Pentagon, bölgede terörle mücadele kapsamında devriye gerçekleştiren güvenlik güçlerine yönelik saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, saldırı sonucunda 2 ABD askerinin ve tercümanlık yapan 1 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, saldırıda 3 kişinin de yaralandığını aktarırken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise saldırganın ortak güçlerin müdahalesi ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Saldırının ardından bölgeye sevk edilen ABD helikopterleri, yaralı askerleri tedavi edilmek üzere El-Tanf üssüne tahliye etmişti. Güvenlik gerekçesiyle Deyrizor-Şam uluslararası karayolu geçici olarak trafiğe kapatılmış, bölgede yoğun hava hareketliliği yaşanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
