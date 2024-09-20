DEAŞ'a Yönelik Operasyonlarda 88 Şüpheli Yakalandı

23 ilde DEAŞ'a yönelik 5 gündür devam eden "Gürz-15" operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 23 ilde son 5 gündür devam eden operasyonlar sonucu 88 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden "Gürz-15" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar neticesinde 88 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; terör odaklarının hiçbirine göz açtırmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.