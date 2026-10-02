DEAŞ'a finansman sağladıkları iddiasıyla 6 şüpheli Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine para aktarmakla suçlanan 6 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi. Eşi örgüt üyeliğinden tutuklu olduğu belirtilen yabancı uyruklu Akide İ.'nin banka hesabına 2021 ve 2025 yılları arasında 1 milyon 270 bin 270 lira para giriş-çıkışı tespit edilmişti.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube birimlerince, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet eden ve silahlı terör örgütüne üye olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmış, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantıları bulunan şüphelilerin para trafiği Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) takılmıştı. İncelenen hesap hareketlerinde, terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda şahsa para transferi yaptıklarını belirlenen ve geçtiğimiz Salı günü gözaltına alınan 6 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri bugün sona erdi.

Zanlılar bugün soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Para trafiği MASAK'a takıldı

Şüphelilerin savcılıktaki sorgularına ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenilirken, örgüte finansman sağladıkları iddiasıyla yakalanan söz konusu kişiler ile ilgili çarpıcı ayrıntılara ulaşılmıştı.

Eşi örgüt üyeliğinden tutuklu bulunduğu belirtilen yabancı uyruklu Akide İ.'nin banka hesabına 2021 ve 2025 yılları arasında 1 milyon 270 bin 270 lira para girişi olduğu iddia edildi. Birkaç yıldır ailesi ile birlikte Türkiye'de yaşadığı öğrenilen ve "ev hanımı" olarak görünen Akide İ. ile birlikte diğer 5 kişinin banka hesabındaki para hareketlerini kuşkulu bulan MASAK, durumu savcılık ve kolluk birimlerine aktardı.

Söz konusu kişilerin hesap hareketleri mercek altına alındı. İddiaya göre, Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın Finans Hücresi'ne bağlı faaliyette bulundukları öne sürülen zanlıların, "yardım" adı altında insanlardan istismarla DEAŞ tutukluları için topladıkları paraları örgüt mensubu yabancı uyruklu Akide İ. isimli kadının hesabına aktardıkları anlaşıldı. Yine 1993 doğumlu Akide İ.'nin hesabına yurt dışından kaynağı tespit edilmeyen 276 bin Amerikan doları para girişi olduğu iddia edilirken, gelen paralardan Kütahya Dumlupınar ve İstanbul Maltepe'de cezaevinde tutuklu olan 2 örgüt mensubunun hesaplarına parça parça halde toplamda 100'er bin lira para transfer edildiği saptandı. Yapılan tespitlerin ardından örgütün finans ağında yer aldıkları iddiasıyla yabancılardan oluşan bir hücre deşifre edildi. Suç ağı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ile İstihbarat Şubesine bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonla çökertildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı