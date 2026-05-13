Peçeteye emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda 33 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Dazkırı ilcesinde torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan A.Ş., isimli şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 33 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından A.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı