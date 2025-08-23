Yol Tartışmasında Darp: 'Vur' Dedi, Kendisi Vurdu

Aksaray'da karşıdan karşıya geçen adamla yol verme meselesi yüzünden tartışan motosiklet sürücüsü, adamı darp ederek kafasından yaraladı. Gencin "Gel şuraya bir tane vur dedim. Direkt yere yatıp şikayetçi olacaktım. Benim niyetim oydu" sözleri polisi bile şaşırttı.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Şehit Polis Şükrü Koçak Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, askerden memleketi Aksaray'a izne gelen Kürşat Ali D. (21), cadde üzerinde 70 ACS 418 plakalı motosikleti ile Atatürk Bulvarı istikametine seyrederken karşıdan karşıya geçmek isteyen Çetin İ. (48) ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma esnasında motosikletten inen Kürşat Ali D., Çetin İ.'ye "Gel şuraya bir tane vur" diyerek tahrik etmeye çalıştı. Çetin İ. gence herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmazken, Kürşat Ali D. Çetin İ.'yi kafasından darp ederek yaraladı. Kafası kanlar içinde kalan Çetin İ. neye uğradığını şaşırırken, kavgayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü gözaltına aldı. Sağlık ekipleri de yaralı şahsa ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı.

Kürşat Ali D., polis ekiplerine kurduğu planı ve yaşanan olayı anlattı. Asıl amacının adamı tahrik edip kendisine vurdurmak olduğunu söyleyen Kürşat Ali D., "Gel şuraya bir tane vur dedim. Direkt yere yatıp şikayetçi olacaktım. Benim niyetim oydu. Burada gaza gelip bağırdı çağırdı, vurdum bir tane" dedi. Sözleri polisi bile şaşırtan genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY