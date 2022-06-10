Davutoğlu'na Malatya'da "çakal" şoku - Haberler

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Davutoğlu'na Malatya'da "çakal" şoku

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Davutoğlu'na Malatya'da "çakal" şoku Malatya'da esnaf ziyaretinde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na tepki gösteren bir vatandaşa, partinin İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın 'çakal' ifadesiyle hitap ettiği iddiası gerginliğe neden oldu.

Davutoğlu'na Malatya'da "çakal" şoku

MALATYA - Malatya'da esnaf ziyaretinde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na tepki gösteren bir vatandaşa, partinin İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın 'çakal' ifadesiyle hitap ettiği iddiası gerginliğe neden oldu. Vatandaşlar il başkanın üzerine yürürken Davutoğlu apar topar camiye götürüldü

Bir dizi programlara katılmak üzere Malatya'ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Battalgazi ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında bir vatandaşın, "AK Parti'den ayrılmayacaktınız çıkışına, Davutoğlu "Ben ayrılmadım ihraç edildim" diyerek cevap verirken, araya giren Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'nın vatandaşa hitaben 'çakal' ifadesini kullandığı iddiası ortalığı karıştırdı. Bir çok vatandaş Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'nın üzerine yürürken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise apar topar yakındaki bir camiye götürüldü. Cami etrafında toplanan vatandaşların "Sana hakkımızı helal etmiyoruz" diye tepkisinin devam ettiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden ayrıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Ahmet Ercan Malatya 3. Sayfa Haberler

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