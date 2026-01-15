Tarlada aniden fenalaşan bir kişi hayatını kaybetti
Muğla'nın Datça ilçesinde, bir tarlada aniden rahatsızlanan 72 yaşındaki Abdurahim Varışoğlu hayatını kaybetti. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Varışoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Daha önce kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Varışoğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Olay, Sındı Mahallesi Zeytincik mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurahim Varışoğlu (72) isimli vatandaş, arkadaşıyla birlikte gezmek amacıyla bölgeye geldi. Zeytincik mevkiinde bulunan tarlada bulunduğu sırada aniden rahatsızlanan Varışoğlu, olduğu yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbara üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Varışoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen şahsın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA