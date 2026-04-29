Datça'da park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Datça ilçesinde sollama sırasında park halindeki araca çarpıp savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kazım Yılmaz Bulvarı üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsünü sollayan 77 ADT 719 plakalı motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halindeki A.Y.'ye ait 09 ABH 090 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün sollama sırasında park halindeki araca çarpması ve savrulma anları yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı