Haberler

Datça'da Mahsur Kalan Yürüyüşçü 4 Saat Sonra Kurtarıldı

Datça'da Mahsur Kalan Yürüyüşçü 4 Saat Sonra Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan 36 yaşındaki İ.H., ormanlık alanda mahsur kaldı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 4 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ve ormanlık alanda mahsur kalan 36 yaşındaki İ.H. isimli şahıs, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.

Olay, Datça ilçesi Kızıldağ mevkiinde saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.H. (36) isimli şahıs doğa yürüyüşü yapmak için sabah saatlerinde Kargı Mahallesi'nden Domuzçukuru yönüne doğru yürüyüşe çıktı. Batırkızılbük üstü Kızıldağ mevkiine geldiğinde yolunu kaybeden genç, sarp ve dağlık arazide mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD koordinesinde Datça MAG AME ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, mahsur kalan şahsın kurtarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonunda yolunu kaybederek ormanda mahsur kaldığı öğrenilen İ.H. isimli gence ulaşıldı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlen İ.H., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından güvenli alana tahliye edildi. Başarılı bir şekilde kurtarılan İ.H. ise kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı

Komşu ülkede şiddetli patlama: Çok sayıda yaralı var
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı

25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı
Volkan Demirel, Gençlerbirliği kariyerine kötü başladı

Yeni takımıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler

İlköğretim müfredatına yeni ders! Artık erken yaşta öğrenecekler
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı

25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı
İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı

İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı
Galatasaray, ligde 22 maç sonra gol bulamadı

Kaçan goller pahalıya patladı! 22 maç sonra bir ilk
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
Derbi öncesi Beşiktaş'ta silahlı çatışma çıktı! 1 taraftar yaralı

Dev derbi öncesi stat önünde silahlı çatışma çıktı! Yaralanan var
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.