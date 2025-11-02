Datça'da Mahsur Kalan Yürüyüşçü 4 Saat Sonra Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ve ormanlık alanda mahsur kalan 36 yaşındaki İ.H. isimli şahıs, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.

Olay, Datça ilçesi Kızıldağ mevkiinde saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.H. (36) isimli şahıs doğa yürüyüşü yapmak için sabah saatlerinde Kargı Mahallesi'nden Domuzçukuru yönüne doğru yürüyüşe çıktı. Batırkızılbük üstü Kızıldağ mevkiine geldiğinde yolunu kaybeden genç, sarp ve dağlık arazide mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD koordinesinde Datça MAG AME ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, mahsur kalan şahsın kurtarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonunda yolunu kaybederek ormanda mahsur kaldığı öğrenilen İ.H. isimli gence ulaşıldı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlen İ.H., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından güvenli alana tahliye edildi. Başarılı bir şekilde kurtarılan İ.H. ise kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti. - MUĞLA