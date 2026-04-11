Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 2 ağaç ve elektrik direğini yerinden söktü

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 2 ağaç ve elektrik direğini yerinden söktü
Muğla'nın Datça ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, 2 ağacı ve bir elektrik direğini yerinden söktü. Kazada yaralanan olmaması sevindirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, 2 ağacı ve 1 elektrik direğini yerinden söktü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Kazım Yılmaz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 R 7525 plakalı aracın sürücüsü 39 yaşındaki E.A., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı. Kontrolden çıkan araç, refüjde bulunan 2 ağacı ve 1 elektrik direğini yerinden sökerek durabildi. Çarpmanın şiddetiyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, refüjde de ciddi tahribat oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, hasar gören araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
