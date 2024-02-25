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Datça'da Kalp Krizi Geçiren Öğretmen Yaşamını Yitirdi

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Datça Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Teknik Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri öğretmeni Necip Batır, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Batır, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Datça Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Teknik Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri öğretmeni 2 çocuk babası 45 yaşındaki Necip Batır geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Datça Turizm Meslek Lisesi yiyecek ve içecek hizmetleri öğretmeni Batır öğle saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesine gitti. Hastane acil servis kapısına geldiğinde yere düştü. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Özcan Yılmaz 3.Sayfa Sağlık Yaşam Güncel Haberler

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