Datça'da Haluk Laçin'e yönelik silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde AK Parti'nin önceki dönem il başkanı Haluk Laçin'e yönelik silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde AK Parti'nin önceki dönem il başkanı Haluk Laçin'e yönelik silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Olayda yaralanan Laçin, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Datça İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi üzerinde bürosu bulunan Haluk Laçin, büro önünde otururken, motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası bacaklarından yaralanan Laçin, önce Datça Devlet Hastanesine ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İki kişi yakalandı

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen bir kişi olaydan hemen sonra yakalanırken, sürücü kayıplara karıştı. Emniyet ekipleri kaçan ikinci kişiyi de yakalayarak Emniyete götürdü. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Öte yandan, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Laçin'in ameliyata alınacağı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
