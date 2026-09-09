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Datça’da denizde sürüklenin iki kişi kurtarıldı

Datça’da denizde sürüklenin iki kişi kurtarıldı
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Muğla’nın Datça ilçesi Palamutbükü açıklarında sörf ile denize açılan iki kişi rüzgarın etkisi ile sürüklenmeye başlayınca Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldılar.

Muğla'nın Datça ilçesi Palamutbükü açıklarında sörf ile denize açılan iki kişi rüzgarın etkisi ile sürüklenmeye başlayınca Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldılar.

Datça Palamutbükü önlerinden 2 şahsın kürek sörfü ile denize açıldığı, sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde iki kişi Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak Gerence Koyu'na getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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