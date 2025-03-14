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Datça'da Baba, Otizmli Çocuğunu Darp Ettiği İddiasıyla Hapis Cezasına Çarptırıldı

Datça'da Baba, Otizmli Çocuğunu Darp Ettiği İddiasıyla Hapis Cezasına Çarptırıldı
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Muğla'nın Datça ilçesinde, 10 yaşındaki otizmli çocuğunu darp eden baba Hüseyin Kaya, mahkemece 7,5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olayın ardından anne Ülkü Zengin, çocuk eğitim merkezinde oğlunun yaşadığı durumu öğrendi ve hukuki süreci başlattı.

Muğla'nın Datça ilçesinde ayrıldığı eşinden 10 yaşındaki otizmli çocuğunu görüşmek için alan baba, oğlunu darp ettiği iddiası ile çıkartıldığı mahkemece hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz yıllarda Datça ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ülkü Zengin ve Hüseyin Kaya çiftçi evliliklerini sonlandırmalarının ardından baba Hüseyin Kaya oğlu 10 yaşındaki otizmli Y. Kaya'yı hafta sonu görüşü için anne Ülkü Zengin'den alarak birlikte vakit geçirdi. Pazar günü babasının geri getirdiği Y. Kaya'nın yüzünde ve kulağında kızarıklık olduğunu fark eden anne Zengin, baba Kaya'yı telefonla arayarak durumu sordu. İddiaya göre, baba Kaya durumdan haberi olmadığını belirtti. Ardından oğluna yüzündeki kızarıklığın nedenini soran Zengin, Y. Kaya'nın sessiz kalması üzerine Pazartesi sabahı küçük çocuğun eğitim gördüğü özel eğitim merkezinin yolunu tuttu. Merkezdeki öğretmenin görüştüğü Y. Kaya, babasının kendisini darp ettiğini anlattı. Y. Kaya'nın olayı anlatmasının ardından doktor raporu alan anne Zengin durumu yargıya taşıdı. 3 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından mahkemeden karar çıktı. Datça Adliyesi'nde görülen davada baba Hüseyin Kaya 7,5 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

Özel çocukların aileleri desteğe geldi

Mahkeme öncesinde yapılan çağrı üzerine özel çocukların aileleri ve Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar anne Ülkü Zengin'i yalnız bırakmadı. Mahkeme çıkışında açıklama yapan Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dündar, "Görülen 4'üncü mahkeme sonucunda konu karara bağlandı ve 7,5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adaletin yerini bulduğu için çok mutluyuz. Gelen herkese de burada bizimle beraber oldukları için teşekkür ederim" dedi.

"Oğlumun ahı kimsede kalmadı"

Dava süresi boyunca çok çileler çektiğini kaydeden anne Ülkü Zengin, "Oğlumun ahı kimsede kalmadı. Umarım böyle bir şeyi hiç bir çocuk yaşamaz. Çok çaba sarf ettik ve sonunda zafer bizim oldu" diye konuşarak karar karşısında yaşadığı mutluluğu dile getirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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