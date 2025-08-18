Datça Açıklarında Yelkenli Tekneye Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında hareket halindeki yelkenli teknede yapılan aramada, 10'u çocuk olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmen ve iki göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

