Datça Açıklarında Yelkenli Tekneye Düzensiz Göçmen Operasyonu

Güncelleme:
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında durdurulan bir yelkenli teknede 10'u çocuk olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmen ve iki göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 28 düzensiz göçmen (beraberinde 10 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
