Datça Açıklarında Sürüklenen Yelkenli Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. İki kişinin bulunduğu tekne, Kairos Marina'da emniyete alındı.
Datça açıklarında seyreden, içinde 2 kişi bulunan 14 metre boyundaki tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Tahlisiye-6 can kurtarma botuna yedeklenen tekne Kairos Marina'da emniyete alındı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa