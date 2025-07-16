Datça Açıklarında Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı

Datça Açıklarında Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında makine arızası yapan ve içerisinde 4 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak Bodrum'a güvenli bir şekilde yanaştırıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça Murdala Koyu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bodrum'a emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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