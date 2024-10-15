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Datça Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Datça Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde seyreden bir yelkenli teknede yapılan operasyonda 36 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, 12 çocuk da dahil olmak üzere göçmenleri tekne içerisinde buldu.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde seyreden yelkenli teknede Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada 36 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 36 düzensiz göçmen (beraberinde 12 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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