Datça Açıklarında 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik botta Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı aramada 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) yakalandı. - MUĞLA