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Datça Açıklarında 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Datça Açıklarında 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan hareket halindeki lastik botta 21 düzensiz göçmen yakalandı. Aramada 17 göçmenin yanı sıra 4 çocuk da bulundu.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik botta Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı aramada 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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