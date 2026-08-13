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Söğüt'te define avcılarına suçüstü

Söğüt'te define avcılarına suçüstü
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde izinsiz define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Şüphelilerden birinin darphane emeklisi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde darphane emeklisi ve 4 arkadaşı define ararken yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat köyü Alanlar mevkiinde izinsiz define arandığı bilgisi üzerine Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Ardından bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, define aradıkları belirlenen İ.Ö., M.Ç., N.A., M.U. ve Darphane emeklisi R.E. isimli 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin define aramak için kullandıkları değerlendirilen dedektör, yeraltı görüntüleme cihazları ve kazıda kullanılan çeşitli malzemeler de ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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