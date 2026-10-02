Darp izleri olduğu iddia edilen cesedin kimliği Denizli Pamukkale'de tespit edildi

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde baraj göletinde su yüzeyinde bulunan ve vücudunda darp izleri olduğu iddia edilen erkek cesedinin kimliği tespit edildi. Cesedin 40 yaşındaki Mehmet Kirazdemir'e ait olduğu belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti'nde meydana gelmişti. Balık tutmak için bölgeye gelen vatandaşların su yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi fark edip ihbarda bulunması üzerine, olay yerine sevk edilen itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırılmıştı.

Adli Tıp Kurumu morgunda polis ekipleri ve uzmanlarca yürütülen detaylı kimlik tespiti ve parmak izi incelemeleri sonucunda, hayatını kaybeden kişinin Mehmet Kirazdemir (40), olduğu belirlendi. Şahsın vücudundaki darp izleri ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan; Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin bölgedeki güvenlik kameralarını, baraj çevresindeki tüm güvenlik kameralarını inceleme çalışması başlattığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı