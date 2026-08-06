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Eskişehir'de Yaşlı Adam Sokakta Darp Edildi

Eskişehir'de Yaşlı Adam Sokakta Darp Edildi
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Eskişehir’de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce darp edilerek yaralanan yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce darp edilerek yaralanan yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Balkantepe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.İ. isimli yaşlı adam, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Aldığı darbeler sonucu yere yığılan yaşlı adamı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.İ., ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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