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Darp edilen çocuğun sağlık durumu iyi, tedavisi sürüyor

Darp edilen çocuğun sağlık durumu iyi, tedavisi sürüyor
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Mersin’de bir şahsın markette feci şekilde darp ettiği çocuğun tedavisi hastanede sürerken durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mersin'de bir şahsın markette feci şekilde darp ettiği çocuğun tedavisi hastanede sürerken durumunun iyi olduğu bildirildi. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı'nın ziyaret ettiği Mehmet Ali D., "Ben çok iyiyim" mesajı verdi.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, marketteki çocuklar çıkmaya hazırlanırken içeri şüpheli bir şahıs girdi. Şüpheli M.E. o sırada çocuklardan 11 yaşındaki Mehmet Ali D.'yi saklandığı rafların orada sıkıştırıp tokat ve yumruklarla darp ederek yerden yere vurdu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Market çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şüpheli bölgeden ayrılırken çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polisin çalışması sonucu şüpheli M.E. kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

"Şahsı emniyet birimleri aldı gerekli adli işlemleri yapıyorlar"

MÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ali D.'nın tedavisi sürerken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastanede tetkikleri devam eden çocuğu ise AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ziyaret etti. Kıratlı, Mehmet Ali'ye hediyeler verirken onunla da sohbet ederek yakından ilgilendi. Yaşanan süreçle ilgili bilgi veren milletvekili Kıratlı," Şahsı emniyet birimleri aldı gerekli adli işlemleri yapıyorlar şuanda. Biz görüntüyü görünce hem çok üzüldük hem çok korktuk. Mehmet Ali güçlü bir çocuk, talihsiz bir olay yaşadı. Ben hemen valimiz ve başsavcımız ile irtibata geçtim. Hatta başsavcımıza şu cümleyi kurdum, hiç şikayetçi aramanıza gerek yok, ilk şikayetçi benim dedim. Zanlı hakkında gerekli işlemlerin yapılması için şikayetçi olduk. Mehmet Ali'nin iyi olduğunu Mersin öğrendiğinde daha mutlu olacak "dedi.

Kendisini merak edenlere mesaj veren Mehmet Ali D., destek olan herkese teşekkür ederek, "Ben çok iyiyim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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