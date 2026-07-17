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Kocaeli'de operasyon: Bin 513 fişek ele geçirildi

Kocaeli'de operasyon: Bin 513 fişek ele geçirildi
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve bin 513 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve bin 513 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Gebze KOM Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Darıca'da operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca, bin 443 adet 9x19 milimetre çapında fişek ile 70 adet 7,65x17 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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