Darıca'da Kayalıklardan Düşen Vatandaş Kurtarıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli Darıca'da kayalıklardan düşen bir vatandaşın Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarıldığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kocaeli Darıca'da kayalıklardan düşen vatandaşa ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya paylaşımında, "Perşembe günü saat 20.09'da, 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan ihbarla, Kocaeli'nin Darıca ilçesi, Bayramoğlu mevkiinde bir vatandaşımızın yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalıklara düştüğü ve bulunduğu konumdan karadan tahliye edilememesinin üzerine, vatandaşımızın kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığımızca; KB-93, TCSG-10 ve TCSG-312 lastik botları hızla görevlendirildi" açıklamasında bulundu.

Yerlikaya, kazazedenin sağlıklı ve bilinci açık şekilde sedye ile tahliye edilerek Darıca Sahil Güvenlik İskelesi'nde hazır bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildiğini belirtti. - ANKARA