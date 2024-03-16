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Darıca'da İşe Giderken Pusu Kurulan Kadın Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde işe gitmek için evden çıkan 25 yaşındaki Gülhan Esen, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından pusu kurularak vuruldu. Ağır yaralanan genç kadın hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde işe gitmek için evden çıkan 25 yaşındaki Gülhan Esen, kimliği öğrenilemeyen şüpheli tarafından pusu kurularak tabancayla vuruldu. Kadın kanlar içinde yere yığılırken zanlı, Esen'i tekmeledikten sonra geldiği araçla kaçtı. Ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti.

Olay, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi Halı Saha Sokakta bulunan site önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında işe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen (25), sokak başında arabasında bekleyerek pusu kuran şahıs tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vuruldu. Esen kanlar içinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren şüpheli ise kadını tekmeledikten sonra geldiği araçla kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kadın hayatını kaybederken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kadının yaklaşık 7 ay önce evlendiği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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