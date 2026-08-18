Darıca'da Genç Denizde Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 28 yaşındaki genç, sahil güvenlik ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

Olay, Darıca Millet Bahçesi Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren A.E. bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar ve sahil güvenlik ekipleri A.E.'yi sudan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.E., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı