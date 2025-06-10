Darıca'da Çıkan Yangında Ev Küle Döndü

Darıca'da Çıkan Yangında Ev Küle Döndü
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan bir yangında, tek katlı bir ev tamamen yanarak küle döndü. İtfaiye ekipleri, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi ile birlikte müdahale etti. Yangında can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangında ev küle döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan yangında ev küle döndü. Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Piri Reis Mahallesi Akgün Sokak'ta bulunan tek katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle evde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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