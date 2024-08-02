Darende'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.40 sıralarında ilçe merkezi Somuncubaba Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen minibüs ile Y.D. idaresindeki 80 GS 908 plakalı otomobil çarpıştı. B.D. yönetimindeki 44 AER 249 plakalı aracın da karıştığı kazada savrulan araçlardan biri bahçe duvarına çarparak durabilirken, Y.E.G. ve B.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA