Darende'de Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, gündüz saatlerinde Darende ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde Naci Kaygusuz idaresindeki 44 EY 781 plakalı traktör sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada traktör altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hava ambulansı ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Sürücü buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA