Darende'de parmak dokusu bozulan 13 yaşındaki çocuk hava ambulansıyla sevk edildi

Darende'de parmak dokusu bozulan 13 yaşındaki çocuk hava ambulansıyla sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Darende'de parmağında yumuşak doku bozukluğu saptanan 13 yaşındaki çocuk, ileri tetkik ve tedavi için hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuk, buradan hava ambulansıyla nakledildi.
Malatya'nın Darende ilçesinde parmağında yumuşak doku bozukluğu tespit edilen 13 yaşındaki çocuk, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Darende ilçesinde parmağında yumuşak doku bozukluğu tespit edilen 13 yaşındaki İ.H.D., hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan İ.H.D., ileri tetkik ve tedavi için hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı