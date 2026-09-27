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Darende'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

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Darende'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
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Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 74 yaşındaki hasta, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Malatya'daki sağlık kuruluşuna sevk edildi. Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 74 yaşındaki hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, 74 yaşındaki İ.K., kalp krizi geçirmesi üzerine Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın ileri tedavi için Malatya'ya sevk edilmesine karar verildi.

İ.K., Darende'den hava ambulansıyla alınarak Malatya'daki sağlık kuruluşuna nakledildi. Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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