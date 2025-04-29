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Darende'de Esnaf Güvercini Kurtardı

Darende'de Esnaf Güvercini Kurtardı
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Malatya'nın Darende ilçesinde bir iş yerinin penceresine sıkışan güvercin, esnafın yoğun çabasıyla kurtarıldı ve doğaya salındı.

Malatya'nın Darende ilçesinde bir iş yerinin penceresine sıkışan güvercin esnaf tarafından kurtarıldı.

Darende ilçesinde yaşanan olayda, Sanayi Çarşısı'nda faaliyet gösteren bir iş yerinin penceresine güvercin sıkıştı. Durumu fark eden esnaf iş makinesi ile güvercini kurtarmak için çalışma başlatırken uzun uğraşlar sonrası kurtarılan güvercin doğaya salındı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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