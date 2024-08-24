Üye Girişi
Haberler

Dar sokak ve ağaç sınavıyla karşılaşan itfaiye ekipleri

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, dar sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti ve bir araç yola meyilli ağaca takıldı. İhbarın asılsız çıkmasıyla ekipler istasyonlarına döndü.

Yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerinin dar sokak ve ağaç sınavı

Alevleri arayan ekipler, labirent gibi sokaklarda ilerlerken itfaiye aracı yola meyilli ağaca takıldı

Ağaçtan kurtulan araç, bu sefer dar sokak ve düzensiz parklardan dolayı manevra yapamayınca geri manevrayla sokaktan çıkmak zorunda kaldı

ANTALYA - Antalya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, dar sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti, araçlardan biri sokakta yola meyilli şekilde duran ağaca takılı kaldı. İhbarın asılsız olması sevindirirken, üst kısmı yola meyilli ağaca takılan itfaiye aracında zarar meydana geldi.

Olay dün saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, belirtilen adresi aramaya başladı. Adreste yangın olmadığını tespit eden ekipler, yan sokakları da taramak için trafik akımını keserek ters istikametten ilerledi. Dar sokaklara giren ekipler, ilerlemekte güçlük çekti. Bu sırada ihbara en önde giden itfaiye araçlarından birinin üst kısmı, yola meyilli şekilde bulunan ağaca takıldı. Bir süre ilerlemeyen araç, ağaçtan kendini kurtarmasına rağmen, sokağın darlığı ve kaldırıma park edilen araçlar nedeniyle manevra yapamayınca diğer araçlarla birlikte sokaktan geri geri çıkmak zorunda kaldı.

Ağaca takılan itfaiye aracında küçük çaplı hasar meydana gelirken, ihbarın asılsız çıkmasıyla ekipler istasyonlarına dönüş yaptı.

Bölge sakinlerinden Selahattin Kapukçu, sokakların dar olması ve ağacın bulunduğu konumun itfaiye ekiplerin işini güçleştirdiğini belirterek, "İyi ki yangın yoktu. Bu sokaktan itfaiyenin geçmesi imkansız. Ambulans bile geçemiyor. Buna bir çare bulunmalı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Antalya İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
25 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 25-26 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 25-26 Ağustos günlük burç yorumu... Roblox ne zaman açılacak? 25 Ağustos Pazar Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Narin bulundu mu? Narin Güran nerede? 24 Ağustos son dakika gelişmeleri... Justin ve Hailey Bieber çiftinin bebeği doğdu mu? Hailey Bieber ne zaman doğurdu? Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Trabzonspor- Kayserispor maçı ertelendi mi? Sivasspor- Eyüpspor maçı ne zaman? Sivasspor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın maçı neden yok? Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? Galatasaray- Gaziantep maçı ne zaman? 24 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 24 Ağustos günlük burç yorumu... HAMSTER KOMBAT 24 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? SON DAKİKA DEPREM: 24 Ağustos Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Ağustos Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Roblox ne zaman açılacak? 24 Ağustos Cumartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Somer Şef kime kaşık attı? 24 Ağustos Cumartesi MasterChef kim kaşık aldı, Somer Şef kaşık attı mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Ağustos Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 24 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 24 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Mehmet Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli? Mehmet Şimşek hayatı ve biyografisi!
title