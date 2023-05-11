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Damperi yerinden çıkan kamyon kaza yaptı: 1 yaralı

Damperi yerinden çıkan kamyon kaza yaptı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da seyir halindeyken damperi yerinden çıkan kamyon kaza yaptı.

Malatya'da seyir halindeyken damperi yerinden çıkan kamyon kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Hekimhan ilçesi Deveci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. (31) idaresindeki 44 EK 566 plakalı maden yüklü kamyon seyir halindeyken damperinin yerinden çıkması sonucu devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Yaralının Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hekimhan Malatya 3. Sayfa Haberler

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