Damat, gelinin ihanetini dev ekranda tüm misafirlere izletti

Çin'in Jilin eyaletinde gerçekleşen bir düğünde sahnenin ortasında gelerek geline bir sürpriz yapmak istediğini ifade eden damat, dev ekranda ihanete uğradığı anların görüntülerini yayınladı.

BÜTÜN SALON DUMURA UĞRADI

Görüntüler tüm salondakileri şaşkına uğratırken gelinin ailesi ayağa kalktı ve videonun oynatılmaya devam etmesini engellemeye çalıştı. Ancak damadın daha öncesinde ayarladığı arkadaşları tarafından engellendi. Neye uğradığını şaşıran gelin ise sahnenin ortasına çökerek ağlamaya başladı.

İşte o anlara ilişkin kareler;