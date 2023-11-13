Damat, gelin alırken arkadaşını vurdu

Burdur'da düğünde tabancayla ateş ederken kazayla gelin aracını kullanan arkadaşını vuran damat adliyeye sevk edildi. Damat, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ve pişmanlık duyduğunu belirtti.

BURDUR'da düğündeki gelin alma sırasında tabancayla ateş ederken, kazayla gelin aracını kullanan arkadaşı Halil İbrahim S.'yi (30) yaralayan damat İ.C. (21) adliyeye sevk edildi. İ.C.'nin, Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Pişmanım. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim dediği bildirildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kışla Mahallesi Sezer Sokak'ta meydana geldi. Erkek tarafı Askeriye köyünden Kışla Mahallesi'ne gelin almaya geldi. Gelin, baba evinden çıktığı sırada damat İ.C. bir yakınına ait tabanca ile havaya ateş ederken kaza ile gelin arabasını kullanan arkadaşı Halil İbrahim S.'yi vurdu. Kurşun Halil İbrahim S.'nin sol omzundan girip boynundan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Halil İbrahim S., ilk tedavisinin ardından Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Ameliyat edilen Halil İbrahim S.'nin tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.

Yaşadığı şok ile olay yerinden uzaklaşan ve bir süre sonra gelerek polis ekiplerine teslim olan damat İ.C.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün hastanede sağlık kontrolünden geçirilen İ.C. daha sonra adliyeye sevk edildi. İ.C.'nin sorgusunda, Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Pişmanım. Tabanca bir tanıdığıma ait. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim dediği belirtildi. (DHA)

(İ.C İsmail Ceylan)