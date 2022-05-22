Damal İlçe Emniyet Amirliği polis lojmanının temeli atıldı - Haberler

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Damal İlçe Emniyet Amirliği polis lojmanının temeli atıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Damal İlçe Emniyet Amirliği polis lojmanının temeli atıldı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in katılımı ile Damal İlçe Emniyet Amirliği Polis lojmanının temeli atıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in katılımı ile Damal İlçe Emniyet Amirliği Polis lojmanının temeli atıldı.

Damal İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde görev yapan polis memurlarının barınma ihtiyacına yönelik projelendirilen polis lojmanının temeli, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İlçe Kaymakamı Burak Keser, İlçe Belediye Başkanı Ergin Önal, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir'in katıldığı tören ile atıldı.

Lojmanın yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Vali Öner, inşaat çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkilisinden bilgi aldı.

Lojmanların Damal ilçesinde görev yapan personelin barınma ihtiyacı göz önüne alınarak projelendirildiğini belirten Vali Öner, lojman inşaatının tamamlanmasıyla birlikte personelin daha iyi şartlarda görevini ifa edeceğini söyleyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Ardahan, Polis, Damal, 3. Sayfa, Haberler

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